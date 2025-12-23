Καλεσμένος στον χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο του ANT1 ήταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος σε μια εκ βαθέων συζήτηση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου αναφέρθηκε στη μακρά τηλεοπτική του διαδρομή. Παράλληλα, μίλησε με ειλικρίνεια για τις σοβαρές περιπέτειες που αντιμετώπισε με την υγεία του τα τελευταία χρόνια, συγκινώντας με την εξομολόγησή του.

«Να μη σε ματιάσω, σε βλέπω πολύ καλά στην υγεία σου που έχεις και σε ευχαριστώ πολύ», ανέφερε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον Ανδρέα Μικρούτσικο.

«Έχω περάσει δύσκολα, έχω κάποιες στιγμές… Κάνω τα σέρβις στο σπίτι με το οξυγόνο, αλλά έχω έναν διάολο μέσα μου. Αυτός ο διάολος που έχω μέσα μου, με κάνει κάποια στιγμή να ενεργοποιούμαι και να λέω: Εκεί, όρθιος με τη σημαία στο χέρι και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει», ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Αν ήταν ένα τοξικό άτομο σε αυτή την εκπομπή και να καλεί τον κόσμο, θα ήταν μικρότερη η συμμετοχή και θα το κάναμε για να το κάνουμε. Εσύ, ξέρω, βάζεις την ψυχούλα σου, την καρδούλα σου, βγαίνεις σε εκπομπές στο δρόμο, είσαι ένα με το κόσμο. Εκεί, είναι η μεγάλη σου επιτυχία, αλλά εκεί είναι η μεγάλη σου επιτυχία. Είσαι ένα με τον κόσμο», είπε στον ANT1 ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός παρουσιαστής το 2023 βρέθηκε στην εντατική με σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού. Έκτοτε το ίδιος μιλά ανοιχτά για την περιπέτεια της υγείας του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

govastiletto.gr -Ανδρέας Μικρούτσικος για Νίκο Παππά: «Προτιμώ να έχω στο κόμμα μου αντάρτες, παρά κλέφτες και να τους συγκαλύπτω»