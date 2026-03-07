Ο γνωστός παρουσιαστής και μουσικός Ανδρέας Μικρούτσικος ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Ο παρουσιαστής σχεδιάζει να παντρευτεί την σύντροφό του, Έλενα Μαστραγγελή, με την οποία είναι μαζί εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει κάνει ήδη πρόταση γάμου στην αγαπημένη του και το ζευγάρι ετοιμάζεται να επισημοποιήσει τη σχέση του, μετά από περίπου 11 χρόνια κοινής ζωής.

Η σχέση του παρουσιαστή με την Έλενα Μαστραγγελή είναι γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια. Ωστόσο, οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρόλα αυτά, άνθρωποι από το περιβάλλον τους αναφέρουν ότι η σχέση τους είναι ιδιαίτερα δυνατή και ότι έχουν δημιουργήσει ήδη μια κοινή καθημερινότητα σαν παντρεμένοι.

Η Έλενα Μαστραγγελή θεωρείται από πολλούς ανθρώπους του περιβάλλοντος του Ανδρέας Μικρούτσικου ως ο άνθρωπος που στάθηκε δίπλα του σε πολύ δύσκολες στιγμές της ζωής του. Άλλωστε, ο ίδιος έχει αναφερθεί στο παρελθόν με ιδιαίτερη συγκίνηση στη στήριξη που του προσέφερε σε περιόδους που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, τόσο προσωπικά όσο και οικονομικά.

Το ζευγάρι γνωρίζεται εδώ και πολλά χρόνια. Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο παρουσιαστής σε παλαιότερη τηλεοπτική συνέντευξη, η πρώτη γνωριμία τους έγινε στη Μήλο, όπου η Έλενα εργαζόταν σε κατάστημα. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος την είχε προσέξει από τότε, χωρίς να φαντάζεται ότι χρόνια αργότερα θα εξελισσόταν σε μια τόσο σημαντική σχέση στη ζωή του.

«Την Έλενα την ήξερα από τη Μήλο όπου και την έβλεπα. Διεύθυνε ένα μαγαζί εκεί και την έβλεπα και μου άρεσε εξ’ αποστάσεως. Κάποια στιγμή τότε που ήταν ακόμη παντρεμένη, μου είχε κάνει εντύπωση η κορούλα της η οποία ήταν μικρογραφία της. Ήταν τόσο ίδιες. Είχε έρθει η κορούλα της να της δώσω ένα αυτόγραφο και τώρα η κόρη της είναι 23 χρονών και την βλέπω και τη θυμάμαι πως ήταν μικρούλα», είχε εξομολογηθεί το 2022 ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει βρει την προσωπική ισορροπία του στο πλευρό της Έλενας Μαστραγγελή. Η σχέση τους ήδη μετρά πάνω από μία δεκαετία και όσοι τους γνωρίζουν κάνουν λόγο για ένα βαθύ δεσμό που άντεξε στο χρόνο.

