Την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο κάλυψης των αγροτικών κινητοποιήσεων από την κρατική τηλεόραση εξέφρασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος μέσα από το “Buongiorno” την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου. Συγκρίνοντας την προσέγγιση της ΕΡΤ με εκείνη του Mega, ο παρουσιαστής σημείωσε πως ενώ το ιδιωτικό κανάλι στάθηκε στα δίκαια αιτήματα των αγροτών, η δημόσια τηλεόραση φάνηκε να τηρεί μια διαφορετική, πιο “αποστειρωμένη” στάση.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε στη συνέχεια: «Στης ΕΡΤ, το δελτίο ειδήσεων, υπάρχει να το δείτε, είναι όλοι τους, όχι εναντίον των αγροτών, είναι και έξαλλοι! Τι είδους δημοσιογραφία είναι αυτή; Αυτή είναι πολιτική γραμμή, από πάνω. Όλοι φώναζαν, έναν για τα… μάτια, δεν είπαν ναι τραβάμε τον αλίμονο, αλλά οι αγρότες…

Στο Mega ήταν σχεδόν όλοι με τους αγρότες και κάποιοι που έλεγαν ότι υποφέρουμε κλπ… Τι είναι η γραμμή της ΕΡΤ; Η γραμμή της κυβέρνησης, ότι… είμαστε όλοι έξαλλοι».

govastiletto.gr -Ανδρέας Μικρούτσικος για Νίκο Παππά: «Προτιμώ να έχω στο κόμμα μου αντάρτες, παρά κλέφτες και να τους συγκαλύπτω»