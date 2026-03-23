Ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο Buongiorno, το πρωί της Δευτέρας, έκανε μία ερώτηση στην παρουσιάστρια, Φαίη Σκορδά, με την ίδια να απαντά ειλικρινά στον συνεργάτη της.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος με αφορμή τον σάλο που έχει δημιουργηθεί με την σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη για αρχαιοκαπηλία, την ρώτησε αν θα παρεξηγηθεί αν της φέρει δώρο στον επικείμενο γάμο της από την συλλογή του, με την παρουσιάστρια να δίνει τη δική της απάντηση.

Αναλυτικότερα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος ρώτησε με παιχνιδιάρικη διάθεση την Φαίη Σκορδά: «Φαίη, αν στον γάμο σου, σου φέρω δώρο από τη συλλογή Τσαγκαράκη, θα με παρεξηγήσεις;». Τότε εκείνη, με ένα μεγάλο χαμόγελο απάντησε: «Καθόλου».

