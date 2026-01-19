Η νέα εβδομάδα για την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Mega, «Buongiorno» ξεκίνησε με απουσίες.

H Φαίη Σκορδά είπε, στην έναρξη της εκπομπής της, αφού καλημέρισε τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της, ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος δεν θα βρίσκεται μαζί τους.

«Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα σε όλους. Δυστυχώς ο Ανδρέας μας σήμερα λείπει γιατί είναι λίγο αδιάθετος και του στέλνουμε τα φιλιά μας» είπε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά.

Να θυμίσουμε ότι και στο παρελθόν ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει απουσιάσει από την εκπομπή, λόγω διαφόρων προβλημάτων υγείας.

govastiletto.gr – Ανδρέας Μικρούτσικος για Γιώργο Παπαδάκη: «Το διάβασα σήμερα το πρωί και μου έκανε εντύπωση, τρομακτικό»