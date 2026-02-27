Καλεσμένος στην διαδικτυακή εκπομπή Anestea the Podcast με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο ήταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο γνωστός παρουσιαστής έδωσε μία εφ’όλης της ύλης συνέντευξη και μίλησε τόσο για την πορεία του και τις συνεργασίες του όσο και για τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε στο πρόσφατο παρελθόν, μένοντας μακριά από τα media.

«Προτιμώ να πεθάνω, παρά να ζητάω χρήματα», είπε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Για εκείνο το διάστημα της ζωής του ανέφερε: «Εκτός από μία στενοχώρια που εκφραζότανε σε κάποια λάθη που έκανα και συνέβη αυτό, στη μετάβαση έλεγα: καλά να πάθω, δεν με έπιανε στενοχώρια γιατί θα κοιμηθώ με κουβέρτα και δεν θα έχω καλοριφέρ, που εγώ έβαζα πετρέλαιο από τον Σεπτέμβρη και σταμάταγε τον Ιούνιο, έμπαινες μέσα και αν δεν ήσουν με το φανελάκι, έσκαγες. Μετά δεν με ένοιαζε που τον Φεβρουάριο έπρεπε να ήσουν με μπουφάν για να μου μιλήσεις», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Πολλοί με πήραν να με βοηθήσουν, πολλοί δεν με πήραν, που έπρεπε να με πάρουν, για να με ρωτήσουν πώς είμαι, δεν ήθελα να κουβαλάω την στενοχώρια της τότε ζωής μου και είχα μερικούς ανθρώπους με τους οποίους έκανα παρέα, βγαίναμε και τρώγαμε ένα φαγητό στο σπίτι μου. Ήμουν απομονωμένος, δεν πήγαινα για διακοπές, ή στο σπίτι μου στη Μήλο, ήξερα ότι θα το χάσω το σπίτι μου», ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος για το διάστημα που απείχε από την τηλεόραση.

Δείτε το παρακάτω απόσπασμα στο βίντεο μετά το 38:00′

