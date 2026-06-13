Ο Ανδρέας Βούλγαρης αντιμετωπίζει, τις τελευταίες ημέρες, μια δυσκολία όσον αφορά την υγεία του, όπως αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Ο μουσικός και μέλος των Alcatrash ανέβασε φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο, στις οποίες εμφανίζεται καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο. Παρά τη δυσκολία που αντιμετωπίζει, ο ίδιος δεν έχασε το χαμόγελό του, δείχνοντας να αντιμετωπίζει την κατάσταση με αισιοδοξία.

Μέσα από τη δημοσίευσή του εξήγησε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα στον Αχίλλειο τένοντα, ένα από τους σημαντικότερους τένοντες του ανθρώπινου σώματος, γεγονός που τον αναγκάζει προσωρινά να περιορίσει τις μετακινήσεις και τις καθημερινές του δραστηριότητες.

Δείτε την ανάρτησή του:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη andreas (@andreas_voulgaris)

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