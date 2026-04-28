Η Ανδρομάχη Δημητροπούλου συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, κάνοντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καριέρα της.

Η τραγουδίστρια ανανέωσε τη συνεργασία της με τη Panik Records, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή σχέση που έχουν χτίσει τα τελευταία χρόνια και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μουσικές επιτυχίες.

Η υπογραφή των συμβολαίων έγινε σε ζεστό κλίμα, παρουσία του συνιδρυτή και CEO της εταιρείας, Γιώργου Αρσενάκου, αλλά και της ομάδας της δισκογραφικής.

Η Ανδρομάχη έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ως μία από τις πιο ταλαντούχες εκπροσώπους της γενιάς της, με τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό και γνώρισαν μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα στα social media και το TikTok, όπως τα «Σούσουρο», «Πάρε Ρεπό» και «Καλέ… Ποιός Είναι Αυτός;».

Από το ξεκίνημά της το 2017 μέχρι σήμερα, η πορεία της είναι σταθερά ανοδική, με συνεχείς δισκογραφικές κυκλοφορίες και έντονη παρουσία στη μουσική σκηνή.

Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται συνεργασίες με γνωστά ονόματα, όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Θοδωρής Φέρρης και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ενώ έχει πραγματοποιήσει και επιτυχημένες προσωπικές εμφανίσεις.

Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή της στη Eurovision Song Contest 2022, όπου εκπροσώπησε την Κύπρο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη διεθνή της αναγνωρισιμότητα.