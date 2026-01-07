Η Ανδρομάχη μίλησε για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής της, τον γάμο της με τον Γιώργο Λιβάνη, και απάντησε στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε, αλλά και στις δυσάρεστες εμπειρίες που είχε στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η τραγουδίστρια εξήγησε πώς αντιμετώπισε τα σχόλια γύρω από τη συμπεριφορά της την ημέρα του γάμου της: «Κρατιόμουν να μη λυγίσω σε όλη τη διάρκεια της τελετής, κι εκείνοι είπαν ότι ήμουν “ξινή”. Υπήρχαν βέβαια και κακοπροαίρετοι, αλλά δεν τους δίνω σημασία».

Παράλληλα, αποκάλυψε μια άβολη στιγμή με έναν συνάδελφο από το χώρο της showbiz: «Μπροστά στις κάμερες ήταν γλυκός και φιλικός, αλλά όταν έκλεισαν οι κάμερες, μας είπε πράγματα που δεν περιμέναμε. Ήταν σοκαριστικό και πολύ άβολο».

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης παντρεύτηκαν στις 5 Οκτωβρίου 2025 σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση, παρουσία της οικογένειας, στενών φίλων και πολλών επωνύμων από τη μουσική και τα social media.

Η τελετή έγινε στο κτήμα Anais Club, και η χαρά του ζευγαριού ήταν εμφανής σε κάθε πλάνο του φωτογραφικού φακού.

Η νύφη έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα λαμπερό νυφικό από δαντέλα και διαφάνειες που αναδείκνυε το καλλίγραμμο σώμα της, ενώ ο γαμπρός εμφανίστηκε κομψός με μαύρο κουστούμι, λευκό πουκάμισο και παπιγιόν, σε πλήρη αρμονία με την εμφάνιση της νύφης.

