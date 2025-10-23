Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ανδρομάχη Δημητροπούλου άλλαξε επίσημα δεκαετία στις 12 Οκτωβρίου και μπήκε στα 30!

Η ίδια όμως, επέλεξε να γιορτάσει με τους φίλους της λίγο αργότερα, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, σε ένα εντυπωσιακό party γενεθλίων με θέμα το “Halloween”.

Η τραγουδίστρια, που ήθελε να συνδυάσει τα γενέθλιά της με το πνεύμα της αμερικάνικης γιορτής που πλησιάζει, ντύθηκε «διαβολάκι» και πέρασε τη βραδιά απολαμβάνοντας ποτό, μουσική και διασκέδαση μέχρι αργά.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τις αναρτήσεις της στα social media, αλλά και των καλεσμένων της, δείχνουν ότι το πάρτι στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία.

Όλοι οι καλεσμένοι φορούσαν εντυπωσιακές στολές, ακολουθώντας το τρομακτικό θέμα της βραδιάς.

Μία από τις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία είχε παραστεί και στο πρόσφατο γάμο της τραγουδίστριας με τον Γιώργο Λιβάνη και μάλιστα, κατάφερε να πιάσει την ανθοδέσμη.

Για να ακολουθήσει το κλίμα του Halloween, η influencer ντύθηκε «νύφη» και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψεύτικο αίμα, προσθέτοντας έτσι την κατάλληλη δόση τρομακτικής διάθεσης στη γιορτή.

Πηγή: instagram