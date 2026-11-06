Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, όπως γνωστοποίησαν με κοινή ανακοίνωση μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Οι δύο τραγουδιστές ξεκαθάρισαν ότι η απόφαση ελήφθη από κοινού, σε κλίμα συνεννόησης, κατανόησης και αμοιβαίου σεβασμού. Βασική προτεραιότητά τους παραμένει ο γιος τους, για την ανατροφή και τη φροντίδα του οποίου θα συνεχίσουν να μεριμνούν μαζί.

Παράλληλα, ζήτησαν από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης διακριτικότητα και ευαισθησία, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας του παιδιού τους.

Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση:

«Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή.

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή.

Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα.

Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους.

Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα».

Την ανακοίνωση υπέγραψαν η πληρεξούσια δικηγόρος της Ανδρομάχης, Ανναμπέλα Χ. Θεοχαροπούλου, και η πληρεξούσια δικηγόρος του Γιώργου Λιβάνη, Τιτίκα Νικέα-Μουράτογλου, δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω.

govastiletto.gr – Ανδρομάχη: Η απάντηση όλο νόημα για την προσωπική της ζωή – «Βαριέμαι, δεν νιώθω τίποτα»