Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, με την είδηση του διαζυγίου τους να γίνεται γνωστή μέσα από την επίσημη ανακοίνωση των δικηγόρων τους.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι δυο τραγουδιστές ξεκαθαρίζουν ότι η απόφαση ελήφθη από κοινού, σε κλίμα συνεννόησης, κατανόησης και αμοιβαίου σεβασμού. Βασική προτεραιότητά τους παραμένει ο γιος τους, για την ανατροφή και τη φροντίδα του οποίου θα συνεχίσουν να μεριμνούν μαζί. Παράλληλα, ζητούν από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης διακριτικότητα και ευαισθησία, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας του παιδιού τους.

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης, που είχαν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια και έχουν αποκτήσει ένα γιο, τον μικρό Γεράσιμο, είχαν βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για κρίση στον γάμο τους. Ωστόσο, παρά τις επίμονες φήμες, τόσο η Ανδρομάχη όσο και ο Γιώργος Λιβάνης είχαν επιλέξει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις για όσα συνέβαιναν στην προσωπική τους ζωή.

Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια κοινή τους εμφάνιση είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι οι δυο τους εξακολουθούσαν να βρίσκονται κοντά, παρά τα όσα ακούγονταν.

Η κοινή εμφάνιση στο Θέατρο Άλσος

Ήταν το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, όταν η Ανδρομάχη βρέθηκε στο Θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσει τον Γιώργο Λιβάνη στην παράσταση «Του αγοριού απέναντι», στην οποία συμμετείχε.

Η τραγουδίστρια όχι μόνο παρακολούθησε την εμφάνισή του, αλλά τον απαθανάτισε επί σκηνής, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετικό στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί, με τη συγκεκριμένη εμφάνιση να συζητιέται ιδιαίτερα, καθώς είχε προηγηθεί ένα διάστημα έντονης φημολογίας γύρω από τη σχέση τους.

Εκείνη την περίοδο, η κοινή φωτογραφία τους είχε ερμηνευτεί από αρκετούς ως μια έμμεση απάντηση στα σενάρια χωρισμού. Όπως αποδείχθηκε, όμως, η παρουσία τους στον ίδιο χώρο και η δημόσια στήριξη της Ανδρομάχης στον Γιώργο Λιβάνη δεν σήμαιναν απαραίτητα ότι οι δυσκολίες στην προσωπική τους σχέση είχαν ξεπεραστεί.

govastiletto.gr – «Τελειώσαμε λοιπόν!»: Ο Γιώργος Λιβάνης στην πρώτη του ανάρτηση μετά το διαζύγιο με την Ανδρομάχη