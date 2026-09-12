Μια νέα κοινή φωτογραφία έδωσαν στη δημοσιότητα η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης, λίγες ημέρες μετά τις φήμες που τους ήθελαν να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους.

Το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, η Ανδρομάχη βρέθηκε στο Θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσει τον Γιώργο Λιβάνη στην παράσταση «Του αγοριού απέναντι», όπου συμμετέχει.

Μάλιστα, μοιράστηκε στα social media και ένα στιγμιότυπο από την εμφάνισή του στη σκηνή.

Λίγο αργότερα, οι δυο τους πόζαραν μαζί στο θέατρο, χαμογελαστοί και σε ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή.

Η Ανδρομάχη στάθηκε δίπλα στον Γιώργο Λιβάνη, έχοντας το χέρι της στον ώμο του, ενώ εκείνος την αγκάλιασε από τη μέση.

Η κοινή τους φωτογραφία έρχεται λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση της τραγουδίστριας στην παράσταση και φαίνεται να δίνει τη δική της απάντηση στα δημοσιεύματα περί χωρισμού.

Govastiletto.gr – Ανδρομάχη: Βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού – Στο Θέατρο Άλσος για τον Λιβάνη