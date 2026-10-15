Ανδρομάχη: Η απάντηση όλο νόημα για την προσωπική της ζωή – «Βαριέμαι, δεν νιώθω τίποτα»

Η προσωπική ζωή της Ανδρομάχης βρίσκεται, το τελευταίο διάστημα, στο επίκεντρο αφού πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους από τον Γιώργο Λιβάνη.

Παρότι οι φήμες για κρίση στον γάμο τους έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις, κανένας από τους δύο τραγουδιστές δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια ένα χωρισμό, επιλέγοντας να κρατά χαμηλούς τόνους γύρω από όσα ακούγονται.

Η Ανδρομάχη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Πέμπτη 15/10, και ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπει στα δημοσιεύματα και στα σχόλια να επηρεάζουν την ψυχολογία της, ενώ στη συνέχεια μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον γιο της και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα.

«Αδιαφορώ όταν με ρωτάνε για την προσωπική μου ζωή. Βαριέμαι, δεν νιώθω τίποτα για αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει και από εκεί και πέρα δεν με πειράζει. Έχω πολύ ωραία πράγματα να με επηρεάζουν θετικά, για να με επηρεάσει αυτό αρνητικά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ανδρομάχη.

Η τοποθέτησή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι φήμες γύρω από τη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη εξακολουθούν να απασχολούν τις ψυχαγωγικές εκπομπές. Μάλιστα, πριν από λίγες εβδομάδες, ο τραγουδιστής είχε ερωτηθεί από το «Πρωινό» για το ενδεχόμενο χωρισμού, αποφεύγοντας να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση.

govastiletto.gr – Ανδρομάχη: Η κοφτή απάντηση στις κάμερες για την προσωπική της ζωή και τον Γιώργο Λιβάνη