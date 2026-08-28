Με έναν ιδιαίτερο και αρκετά χιουμοριστικό τρόπο επέλεξε να απαντήσει η Ανδρομάχη στα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα και τη θέλουν να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή, μετά τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη.

Η τραγουδίστρια δεν θέλησε να κάνει κάποια επίσημη τοποθέτηση για τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Αντίθετα, προτίμησε να στείλει το δικό της μήνυμα μέσα από τα social media, χρησιμοποιώντας το χιούμορ.

Το τελευταίο διάστημα, το όνομα του Γιώργου Ζαπάντη έχει αναφερθεί σε δημοσιεύματα, ως πιθανός νέος σύντροφος της Ανδρομάχης, καθώς οι δυο τους διατηρούν στενή φιλική σχέση.

Από την πλευρά της, η τραγουδίστρια έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα τον Γιώργο Ζαπάντη ως πολύ καλό της φίλο, χωρίς να έχει επιβεβαιώσει ότι μεταξύ τους υπάρχει κάτι περισσότερο.

Με αφορμή, λοιπόν, το νέο δημοσίευμα, η Ανδρομάχη ανέβασε σε Instagram Story ένα screenshot από το σχετικό ρεπορτάζ. Πάνω από αυτό, όμως, πρόσθεσε μια φωτογραφία του Γιώργου Ζαπάντη να κοιμάται, τοποθετώντας την μέσα σε μια μεγάλη καρδιά.

Παράλληλα, τον έκανε tag στην ανάρτησή της και πρόσθεσε ένα emoji που παραπέμπει σε ύπνο.

Η κίνησή της προκάλεσε εύλογα ερωτήματα, καθώς το συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν κατονομάζει τον άνδρα που φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό της.

Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι επέλεξε να συμπεριλάβει τον Γιώργο Ζαπάντη στην ανάρτησή της μπορεί να συνδέεται με τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα και τον θέλουν να έχει έρθει πιο κοντά με την τραγουδίστρια.

Govastiletto.gr – Ανδρομάχη: Τρυφερές στιγμές στην αμμουδιά με τον γιο της, Γεράσιμο