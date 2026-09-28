Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε η Ανδρομάχη το βράδυ του Σαββάτου, δίνοντας το «παρών» στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση. Η δημοφιλής τραγουδίστρια δέχτηκε για ακόμη μία φορά ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους σχετικά με την προσωπική της ζωή, με το ενδιαφέρον να εστιάζει στις έντονες φήμες που κυκλοφορούν γύρω από το τη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη.

«Δεν αφορά κανέναν. Είμαι πάρα πολύ καλά. Η οικογένειά μου είναι πάρα πολύ καλά, το παιδί μου είναι πάρα πολύ καλά, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω…» είπε η Ανδρομάχη.

«Δεν πρόκειται να το συζητήσω αυτό το πράγμα με κανέναν. Επειδή με ρώτησαν αν στενοχωριέμαι, αδιαφορώ πλήρως για τα πάντα. Η προτεραιότητά μου είναι να πάω να περάσω καλά στη Βίσση», πρόσθεσε η Ανδρομάχη.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Γιώργου Λιβάνης ανέφερε σε αντίστοιχη ερώτηση: «Δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως. Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε».

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ήρθε στον κόσμο ο γιος τους. Ο ερχομός του μικρού άλλαξε τις ισορροπίες της καθημερινότητάς τους, με τους δύο τραγουδιστές να μιλούν κατά καιρούς για τη νέα πραγματικότητα της ζωής τους και τη χαρά της οικογένειας.

Έναν χρόνο αργότερα, στις 5 Οκτωβρίου 2025, η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, επισφραγίζοντας τη σχέση τους με έναν ρομαντικό γάμο. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε και η βάφτιση του γιου τους, ο οποίος πήρε το όνομα Γεράσιμος, από τον πατέρα του Γιώργου Λιβάνη.

govastiletto.gr -Γιώργος Λιβάνης: Απαντά πρώτη φορά στις φήμες χωρισμού με την Ανδρομάχη – «Είμαστε οικογένεια»