Καλεσμένη στην πρώτη διαδικτυακή εκπομπή του Γιώργου Γιαννούλια στο YouTube βρέθηκε η Ανδρομάχη, παραχωρώντας την παρθενική της συνέντευξη μετά τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη. Αναφερόμενη στη δύσκολη περίοδο που άφησε πίσω της, η δημοφιλής τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως ήρθε αντιμέτωπη με κρίσεις πανικού, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι μία από αυτές της συνέβη την ώρα που βρισκόταν επί σκηνής.

«Έπαθα κρίση πανικού πάνω στη σκηνή. Από τα γόνατα και κάτω ένιωθα ότι είχαν παγώσει και ότι θα πέσω. Έκανα υπομονή και μόλις βγήκε ο Θοδωρής (Φέρρης) λέω πως όταν ανοίξει η πόρτα θα φύγω και άνοιξε η πόρτα και εξαφανίστηκα. Το έπαθα αρκετές βραδιές εκείνο το διάστημα. Ήταν κακό το mood», εξομολογήθηκε η Ανδρομάχη.

Μιλώντας για την απόφασή της να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους με τον Γιώργο Λιβάνη, η ίδια παραδέχτηκε: «Πάντα μια οποιαδήποτε απόφαση θέλει σκέψη, τα βάζεις κάτω, τα ζυγίζεις και όταν μιλάμε για το κομμάτι γάμος, σκέφτεσαι τι είναι πρώτα καλύτερο για το παιδί σου και μετά καλύτερο και για τους δύο. Προχωράς όπως πρέπει να προχωρήσεις, όσο δύσκολο και να είναι».

Για τη νέα της καθημερινότητα με τον γιο της, η Ανδρομάχη ανέφερε πως ο μικρός δεν έχει αντιληφθεί τον χωρισμό των γονιών του.

«Στην Ελλάδα είναι πάντα έντονο το “τι θα πει ο κόσμος”, αλλά δεν υπήρξε καν αυτή η σκέψη. Αδιαφορία και κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Όλα για καλό γίνονται. Όλα είναι καλά τώρα, είμαστε αγαπημένοι, το παιδάκι μας είναι καλά. Δεν νομίζω να το ξέρει, είναι πολύ μωρό και αυτή η σκέψη επικράτησε κιόλας γιατί είναι μικρούλης και θα εγκλιματιστεί πάρα πολύ εύκολα. Είναι ένα μωρό που παίρνει τόση αγάπη».

Δειίτε το απόσπασμα στο βίντεο μετά το 23:00′

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης γνωρίστηκαν το 2018, με τη φιλία τους να εξελίσσεται σε έναν μεγάλο έρωτα.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 υποδέχτηκαν στον κόσμο τον γιο τους, Γεράσιμο, ενώ στις 5 Οκτωβρίου 2025 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη, συνδυάζοντας τον γάμο τους με τη βάφτιση του παιδιού τους. Ωστόσο, έναν χρόνο αργότερα, αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στη ζωή τους.

govastiletto.gr -Ανδρομάχη: Το νέο επαγγελματικό βήμα μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Λιβάνη