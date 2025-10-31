Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ανδρομάχη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Στούντιο 4 και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας για την καθημερινότητά της ως μαμά, την εμπειρία της στη Eurovision και τις προτεραιότητες που έχει πλέον στη ζωή της.

Η τραγουδίστρια μίλησε για τον δεκατριών μηνών γιο της, περιγράφοντας την τρυφερή καθημερινότητά τους: «Ο μπέμπης είναι ένα νάζι κινούμενο. Μ’ αρέσει αυτή η ωραία τάξη που υπάρχει στο σπίτι. Παρά τη φυσική μου cool διάθεση, τώρα η ζωή μου έχει άλλη ροή. Αφήνομαι και βρίσκομαι εκεί που πρέπει».

Η Ανδρομάχη αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία της Eurovision: «Ήταν μια υπέροχη εμπειρία, παραγωγική. Δοκίμασα τις δυνάμεις μου, αλλά δεν βίωσα άγχος στη σκηνή, γιατί πριν βγω σκέφτηκα να πάρω τη μικρή Ανδρομάχη μαζί μου και να τραγουδήσουμε.

Εκεί ήταν ένας συμμαθητής μου, τον άκουσα να φωνάζει “Πάμε Ανδρομάχη”. Είναι ακόμα φίλος μου και ήρθε και στον γάμο μου», είπε συγκινημένη.

Όσον αφορά τη φετινή Eurovision, η ίδια αποκάλυψε ότι δεν έχει καταθέσει τραγούδι στον Εθνικό Τελικό, καθώς θέλει να αφιερωθεί στην ανατροφή του παιδιού της: «Τώρα δεν ξέρω αν θα με εξυπηρετούσε να πάω στη Eurovision.

Είναι μια διαδικασία που δεν θέλω να με στερήσει από τον μπέμπη. Μεγαλώνει πολύ γρήγορα και κάθε μέρα είναι διαφορετική. Ο μπαμπάς βοηθάει και τον λατρεύει», τόνισε στο τέλος η τραγουδίστρια.