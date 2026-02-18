Ο Γιώργος Αλκαίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Θέατρο Coronet, όχι ως τραγουδιστής, αλλά ως θεατρικός δημιουργός.

Η πρεμιέρα της παράστασης «Ημιυπαίθριος» ήταν η πρώτη του απόπειρα να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό ένα δικό του θεατρικό έργο και όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε αρκετούς φίλους και συνεργάτες από τον χώρο της τέχνης.

Ανάμεσα στους καλεσμένους, ξεχώρισαν ο Γιώργος Λιβάνης με τη σύζυγό του, Ανδρομάχη Δημητροπούλου.

Η νεαρή μαμά και πρόσφατα παντρεμένη, επέλεξε ένα φυσικό look χωρίς μακιγιάζ, το οποίο της ταίριαζε υπέροχα, προσδίδοντας μία αίσθηση φρεσκάδας και κομψότητας.

Το ζευγάρι, που πριν λίγους μήνες βάφτισε τον γιο του Γεράσιμο, ζει την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής του και η παρουσία τους στην πρεμιέρα φάνηκε να προσθέτει μία ζεστή, οικογενειακή νότα στη βραδιά.

Οι φωτογραφίες από το event αποτυπώνουν χαμόγελα, χαλαρές στιγμές και τον ενθουσιασμό των καλεσμένων για τη νέα δημιουργία του Αλκαίου.

Πηγή: NDP Photo Agency

