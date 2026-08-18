Ανδρομάχη: Καλοκαιρινή απόδραση στο Ιόνιο με μελαχρινό άντρα! Οι πρώτες φωτογραφίες

Η αγαπημένη τραγουδίστρια ταξίδεψε στα καταγάλανα νερά του Ιονίου, επιλέγοντας να περάσει ποιοτικό χρόνο πάνω σε σκάφος, περιτριγυρισμένη από το άγριο και επιβλητικό τοπίο των νησιών.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, η Ανδρομάχη ποζάρει εμφανώς ευδιάθετη και χαμογελαστή, εκπέμποντας μια ανεπιτήδευτη φρεσκάδα.

Φορώντας ένα μπικίνι με γεωμετρικά μοτίβα σε γήινες αποχρώσεις, η τραγουδίστρια εντυπωσίασε τους ακολούθους της, αναδεικνύοντας το καλλίγραμμο και γυμνασμένο της σώμα κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λεζάντα «Το σωστό το mood», συνοδευόμενη από hashtags.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andromachi Dimitropoulou (@andromache_dim)

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