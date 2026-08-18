Ανδρομάχη: Καλοκαιρινή απόδραση στο Ιόνιο με μελαχρινό άντρα! Οι πρώτες φωτογραφίες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η Ανδρομάχη απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και καλοκαιρινής ραστώνης, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram μια σειρά από εντυπωσιακά στιγμιότυπα.
Η αγαπημένη τραγουδίστρια ταξίδεψε στα καταγάλανα νερά του Ιονίου, επιλέγοντας να περάσει ποιοτικό χρόνο πάνω σε σκάφος, περιτριγυρισμένη από το άγριο και επιβλητικό τοπίο των νησιών.
Στις φωτογραφίες που ανέβασε, η Ανδρομάχη ποζάρει εμφανώς ευδιάθετη και χαμογελαστή, εκπέμποντας μια ανεπιτήδευτη φρεσκάδα.
Φορώντας ένα μπικίνι με γεωμετρικά μοτίβα σε γήινες αποχρώσεις, η τραγουδίστρια εντυπωσίασε τους ακολούθους της, αναδεικνύοντας το καλλίγραμμο και γυμνασμένο της σώμα κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λεζάντα «Το σωστό το mood», συνοδευόμενη από hashtags.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr – Ανδρομάχη: Το «καρφί» για τον Γιώργο Λιβάνη – «Κάποιοι άντρες είναι κατώτεροι των περιστάσεων»