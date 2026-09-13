Τα δεύτερα γενέθλια του γιου τους, Γεράσιμου, γιόρτασαν η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης, οργανώνοντας ένα όμορφο παιδικό πάρτι.

Η γιορτή έγινε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου ο μικρός Γεράσιμος διασκέδασε μαζί με την οικογένειά του και τους μικρούς του φίλους.

Παιχνίδια και δραστηριότητες κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα χαρούμενο κλίμα.

Η πιο ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν ο Γεράσιμος έσβησε τα κεράκια της τούρτας, έχοντας στο πλευρό του την Ανδρομάχη και τον Γιώργο Λιβάνη.

Το ζευγάρι μοιράστηκε, μάλιστα, στιγμιότυπα από τη γιορτή στα social media. Στις φωτογραφίες αποτυπώνονται οικογενειακές στιγμές και το όμορφο κλίμα του πάρτι, με τον μικρό Γεράσιμο να βρίσκεται στο επίκεντρο.

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