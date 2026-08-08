Για την Ανδρομάχη οι τελευταίες ημέρες είναι δύσκολες, αφού η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας.

Η ίδια, θέλοντας να εξηγήσει στους θαυμαστές της γιατί δεν κατάφερε να δώσει τον καλύτερό της εαυτό στη σκηνή, αποκάλυψε μέσα από μια δημοσίευση ότι πάσχει από φαρυγγίτιδα.

Λίγο αργότερα, η Ανδρομάχη επανήλθε μέσα από τα social media, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια νέα εικόνα για την κατάσταση της υγείας της.

Συγκεκριμένα, ανέβασε μια φωτογραφία από ιατρικό χώρο, στην οποία εμφανίζεται με ορό στο χέρι.

«Έρχεται 4ήμερο φωτιά», έγραψε η τραγουδίστρια.

Λίγο αργότερα, η Ανδρομάχη ανέβασε μια φωτογραφία που φαίνεται καταβεβλημένη και σημειώνει:

«Βιταμινούλες, φαρμακάκια, κοτοσουπίτσα… Και θα ξυπνήσω περδίκι. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας! Μην ανησυχείτε… ΤΟ ‘ΧΩ».

govastiletto.gr – Ανδρομάχη: Σταμάτησε live της λόγω προβλήματος υγείας – «Ένα μεγάλο συγγνώμη από καρδιάς…»