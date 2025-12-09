Η Ανδρομάχη επιστρέφει με την πιο feel–good μουσική πρόταση της σεζόν.

Το νέο της single, «Πάρε Ρεπό», κυκλοφόρησε από την Panik Records μαζί με ένα παιχνιδιάρικο music video και ήδη έχει εξελιχθεί σε viral trend στο TikTok, με χιλιάδες χρήστες να δημιουργούν τα δικά τους videos.

Το κομμάτι αποπνέει ρυθμό, χαρά και ανεμελιά, δίνοντας την τέλεια αφορμή για ένα μικρό μουσικό… διάλειμμα από την καθημερινότητα. Τη μουσική υπογράφει ο Κωνσταντίνος Παντζής, ενώ τους στίχους έχει γράψει η ίδια η Ανδρομάχη, συνεχίζοντας τη συνεργασία που μας χάρισε την τεράστια επιτυχία «Καλέ… Ποιός Είναι Αυτός;» — ένα τραγούδι που κυριάρχησε στις πλατφόρμες, στα social και στα DJ sets σε όλη την Ελλάδα.

Στο video clip, σε σκηνοθεσία του Alex Konstantinidis, η Ανδρομάχη δίνει έναν χαριτωμένο και ευρηματικό τρόπο για να… πείσουμε τον αγαπημένο μας να πάρει ένα ρεπό μόνο για εμάς.

Οι χορογραφίες του Tasos Xiarcho προσθέτουν extra παιχνιδιάρικη ενέργεια, ολοκληρώνοντας το vibe του τραγουδιού.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια συνεχίζει τις live εμφανίσεις της στο Posidonio δίπλα στον Θοδωρή Φέρρη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ενθουσιάζοντας το κοινό με την παρουσία και τη φωνή της.