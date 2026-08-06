Ανδρομάχη: Ποζάρει με μπικίνι στην παραλία και εντυπωσιάζει με το κορμί της!

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Η Ανδρομάχη ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την παραλία, μαγνητίζοντας για μια ακόμα φορά τα βλέμματα των διαδικτυακών φίλων της.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια απόλαυσε τη θάλασσα κάτω από τον καταγάλανο ουρανό, παραδίδοντας μαθήματα καλοκαιρινού στυλ.