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Lifestyle

Ανδρομάχη: Ποζάρει με μπικίνι στην παραλία και εντυπωσιάζει με το κορμί της!

Μαγνήτισε για μια ακόμα φορά τα βλέμματα των διαδικτυακών φίλων της
Βασίλης Κοντζεδάκης
06.08.2026 | 19:00 UPD:06.08.2026, 16:58
Ανδρομάχη: Ποζάρει με μπικίνι στην παραλία και εντυπωσιάζει με το κορμί της!

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Η Ανδρομάχη ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την παραλία, μαγνητίζοντας για μια ακόμα φορά τα βλέμματα των διαδικτυακών φίλων της.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια απόλαυσε τη θάλασσα κάτω από τον καταγάλανο ουρανό, παραδίδοντας μαθήματα καλοκαιρινού στυλ.

Ποζάροντας χαμογελαστή μέσα στο νερό, φόρεσε ένα μπικίνι με abstract μοτίβο σε ροζ, μαύρες και λευκές αποχρώσεις, συνδυασμένο άψογα με ασορτί διαφανές crop top, καπέλο bucket και γυαλιά ηλίου.

Το look ανέδειξε μοναδικά τη γυμνασμένη σιλουέτα της και την καλοκαιρινή της διάθεση.

Συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λιτή λεζάντα: «Μπανάκιι».

 

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