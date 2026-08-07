Μια ξαφνική αδιαθεσία ανάγκασε την Ανδρομάχη να διακόψει την εμφάνισή της στα Κρέστενα. Με ανάρτησή της στο Instagram, η αγαπημένη τραγουδίστρια ενημέρωσε τους ακολούθους της ότι τις τελευταίες ημέρες ταλαιπωρείται από φαρυγγίτιδα, εξηγώντας πως η κατάσταση της υγείας της δεν της επέτρεψε να ολοκληρώσει το live πρόγραμμά της.

«Ένα μεγάλο συγγνώμη από καρδιάς, που σήμερα δεν μπόρεσα να ανταπεξέλθω στο live λόγω της φαρυγγίτιδας που με ταλαιπωρεί αυτές τις ημέρες! Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εκεί! Δυστυχώς, κάποιες φορές, όσο και να το θέλουμε, το σώμα μας φωνάζει “όχι”. Σας αγαπώ! Εις το επανιδείν ❤️», έγραψε χαρακτηριστικά η Ανδρομάχη στην ανάρτησή της.

Η τραγουδίστρια θέλησε με αυτόν τον τρόπο να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο που βρέθηκε στο live, ευχαριστώντας παράλληλα όσους ήταν εκεί για να τη στηρίξουν.

Το περιστατικό αυτό σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για την Ανδρομάχη, καθώς πρόσφατα έγινε γνωστός ο χωρισμός της από τον Γιώργο Λιβάνη. Έπειτα από μια πολυσυζητημένη διαδρομή μαζί, το πρώην ζευγάρι φαίνεται πως αποφάσισε να βάλει οριστικό τέλος στη σχέση του και να τραβήξει χωριστούς δρόμους.

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