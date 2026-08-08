H Ανδρομάχη τα τελευταία δύο χρόνια είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ, αφού ήρθε στη ζωή της ο μονάκριβος γιος της, Γεράσιμος.

Η ίδια προσπαθεί, παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και το απαιτητικό πρόγραμμα, να βρίσκει πάντα χρόνο για τον μικρό της.

Η Ανδρομάχη μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητά τους, δείχνοντας πόσο ξεχωριστός είναι ο δεσμός που έχει αναπτύξει με τον γιο της.

Αυτή τη φορά, η τραγουδίστρια μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την βλέπουμε να ποζάρει μαζί με τον μικρό Γεράσιμο δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές.

«Είσαι το φως στην ζωή μου, παιδάκι μου καλό. Είσαι κάθε ηλιοβασίλεμα και κάθε ανατολή. Σ’ ευχαριστώ που υπάρχεις Τζεράκο μου. Σε λατρεύω φασολάκι», έγραψε η τραγουδίστρια.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andromachi Dimitropoulou (@andromache_dim)

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