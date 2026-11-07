Την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της από τονέκανε η, μέσα από ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου.

Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο που φαίνεται πως άφησε πίσω της, ενώ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τα συναισθήματά της για τη νέα φάση της ζωής της.

Η δύσκολη περίοδος και η αναφορά στον «τυφώνα»

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, περίπου έναν χρόνο μετά τον γάμο τους.

Λίγο μετά τη γνωστοποίηση της είδησης, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο TikTok με ανεβασμένη διάθεση, αφήνοντας να φανεί πως έχει αρχίσει να βρίσκει ξανά τις ισορροπίες της.

Χωρίς να αναφερθεί άμεσα στον χωρισμό της, περιέγραψε το προηγούμενο διάστημα ως μια δύσκολη δοκιμασία, κατά την οποία χρειάστηκε να επιστρατεύσει την υπομονή και τις αντοχές της.

«Πώς πάνε οι ανάδρομοι πλανήτες; Μπορώ να πω ότι ύστερα από ένα διάστημα έτσι απαιτητικό, που δοκιμάστηκε η αντοχή μου, η υπομονή μου, όλα… Μπορώ να πω ότι πέρασε το κακό και αυτός ο τυφώνας που μας πήρε και μας σήκωσε. Τέλος πάντων, πέρασε αυτό το περίεργο διάστημα. Νιώθω πολύ όμορφα. Έχω βρει τον εαυτό μου, έχω χαλαρώσει πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το νέο επαγγελματικό βήμα που ετοιμάζει

Πέρα από τις προσωπικές της εξελίξεις, η τραγουδίστρια φαίνεται πως διανύει και μια περίοδο δημιουργικής ανανέωσης. Στο ίδιο βίντεο εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν στα επαγγελματικά της, αποκαλύπτοντας πως ετοιμάζεται να επιστρέψει σε κάτι που συνδέεται με τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι.

Μάλιστα, επέλεξε να αφήσει ένα μικρό μυστήριο γύρω από το νέο της εγχείρημα, καλώντας τους followers της να μαντέψουν ποια ήταν η πρώτη της ενασχόληση όταν ξεκίνησε τη μουσική της διαδρομή.

«Έρχονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Χαίρομαι πολύ γιατί ήρθε η ώρα να κάνω αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Τότε που ξεκίνησα να τραγουδάω… Κουίζ. Πώς ξεκίνησα; Τι έκανα όταν ξεκίνησα;», είπε, προϊδεάζοντας το κοινό της για τις επόμενες κινήσεις της.