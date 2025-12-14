Ένα βίντεο από το “χρονοντούλαπο” της δικής της νέας ζωής δημοσίευσε η Ανδρομάχη στο Instagram στις 13 Δεκεμβρίου. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια μας γύρισε πίσω στο φθινόπωρο του 2024, τότε που ο γιος της ήταν μόλις λίγων ημερών. Οι διαδικτυακοί της φίλοι είχαν την ευκαιρία να δουν τον μικρό σε στιγμές απόλυτης γαλήνης στο σπίτι, με τη φωνή της μητέρας του να τον νανουρίζει γεμάτη αγάπη.

Πρόκειται για ένα συγκινητικό “flashback” στη στιγμή που η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης ξεκίνησαν το κοινό τους ταξίδι ως γονείς.

«Χριστέ μου, τι δώρο μας έκανε ο Θεός; Πότε μεγάλωσες; Ήσουν μια μπουκίτσα, και τώρα σκαρφαλώνεις, τρέχεις, παίζεις, μιλάς … Σε λατρεύουμε ψυχή μου», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα.

