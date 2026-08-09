Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026,
Lifestyle

Ανδρομάχη: Το «καρφί» για τον Γιώργο Λιβάνη – «Κάποιοι άντρες είναι κατώτεροι των περιστάσεων»

Οι δυο τους έχουν επιλέξει να μην τοποθετηθούν δημόσια για όσα γράφονται
Βασίλης Κοντζεδάκης
09.08.2026 | 13:30 UPD:09.08.2026, 12:43
Ανδρομάχη: Το «καρφί» για τον Γιώργο Λιβάνη – «Κάποιοι άντρες είναι κατώτεροι των περιστάσεων»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Η Ανδρομάχη βρίσκεται, τις τελευταίες ημέρες, στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αφού τα δημοσιεύματα που θέλουν τη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη να περνά κρίση, έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση. Πάντως, οι δυο τους μέχρι στιγμής δεν έχουν επιλέξει να τοποθετηθούν δημόσια, για όσα γράφονται γύρω από την προσωπική τους ζωή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, μια νέα ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Instagram ήταν αρκετή για να δημιουργήσει ερωτήματα. Αυτή τη φορά, η Ανδρομάχη δημοσίευσε βίντεο στο οποίο τραγουδά το νέο της κομμάτι, επιλέγοντας μάλιστα μια φράση που δύσκολα περνά απαρατήρητη με δεδομένη τη χρονική συγκυρία.

«Ανοιχτά τα δικαστήρια σήμερα», έγραψε πάνω στο βίντεο, ενώ ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της: «Κορίτσια μου, κάποιοι άντρες είναι απλά “κατώτεροι των περιστάσεων”. Όμορφη καλοκαιρινή Κυριακούλα εύχομαι. Ο ανεμιστήρας είναι paid actor».

Φυσικά, η συγκεκριμένη ατάκα συνδέεται με την προώθηση του νέου τραγουδιού της και η ίδια δεν έκανε καμία αναφορά στον Γιώργο Λιβάνη. Ωστόσο, με τις φήμες γύρω από τον γάμο τους να βρίσκονται ήδη στο προσκήνιο, η φράση περί αντρών που είναι «κατώτεροι των περιστάσεων» δεν θα μπορούσε παρά να προκαλέσει ερωτήματα για το αν πίσω από το χιουμοριστικό post κρύβεται και κάποια προσωπική αιχμή.

govastiletto.gr – Ανδρομάχη: Τα καλοκαιρινά στιγμιότυπα με τον γιο της, Γεράσιμο – «Είσαι το φως στη ζωή μου»

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ανδρομάχη #Γιώργος Λιβάνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

close menu
close menu

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ.

Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.