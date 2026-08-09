Ανδρομάχη: Το «καρφί» για τον Γιώργο Λιβάνη – «Κάποιοι άντρες είναι κατώτεροι των περιστάσεων»

Η Ανδρομάχη βρίσκεται, τις τελευταίες ημέρες, στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αφού τα δημοσιεύματα που θέλουν τη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη να περνά κρίση, έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση. Πάντως, οι δυο τους μέχρι στιγμής δεν έχουν επιλέξει να τοποθετηθούν δημόσια, για όσα γράφονται γύρω από την προσωπική τους ζωή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, μια νέα ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Instagram ήταν αρκετή για να δημιουργήσει ερωτήματα. Αυτή τη φορά, η Ανδρομάχη δημοσίευσε βίντεο στο οποίο τραγουδά το νέο της κομμάτι, επιλέγοντας μάλιστα μια φράση που δύσκολα περνά απαρατήρητη με δεδομένη τη χρονική συγκυρία.

«Ανοιχτά τα δικαστήρια σήμερα», έγραψε πάνω στο βίντεο, ενώ ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της: «Κορίτσια μου, κάποιοι άντρες είναι απλά “κατώτεροι των περιστάσεων”. Όμορφη καλοκαιρινή Κυριακούλα εύχομαι. Ο ανεμιστήρας είναι paid actor».

Φυσικά, η συγκεκριμένη ατάκα συνδέεται με την προώθηση του νέου τραγουδιού της και η ίδια δεν έκανε καμία αναφορά στον Γιώργο Λιβάνη. Ωστόσο, με τις φήμες γύρω από τον γάμο τους να βρίσκονται ήδη στο προσκήνιο, η φράση περί αντρών που είναι «κατώτεροι των περιστάσεων» δεν θα μπορούσε παρά να προκαλέσει ερωτήματα για το αν πίσω από το χιουμοριστικό post κρύβεται και κάποια προσωπική αιχμή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andromachi Dimitropoulou (@andromache_dim)

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