Ένα νέο ξεκίνημα στην επαγγελματική της πορεία ετοιμάζεται να κάνει η Ανδρομάχη, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα η συμμετοχή της στο νέο μουσικό σχήμα του THEAMA Athens Live Stage.

Στο πλευρό της θα βρίσκονται ο Χρήστος Μενιδιάτης και ο Παναγιώτης Μαύρος, σε ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να συνδυάσει το λαϊκό τραγούδι με την αυθεντική νησιώτικη διασκέδαση.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση του διαζυγίου της από τον Γιώργο Λιβάνη, με την τραγουδίστρια να στρέφει πλέον την προσοχή της στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στις επόμενες εμφανίσεις της.

Το σχήμα με τον Χρήστο Μενιδιάτη και τον Παναγιώτη Μαύρο

Το νυχτερινό κέντρο παρουσίασε το νέο πρόγραμμα μέσα από επίσημο δελτίο Τύπου, αποκαλύπτοντας τους τρεις καλλιτέχνες που θα ανέβουν μαζί στη σκηνή της οδού Σίνα 7.

Ο Χρήστος Μενιδιάτης επιστρέφει σε έναν χώρο με τον οποίο έχει συνδέσει την πορεία των εμφανίσεών του τα τελευταία χρόνια. Με γνωστές επιτυχίες και τη χαρακτηριστική επικοινωνία του με το κοινό, αναλαμβάνει να δώσει τον λαϊκό χαρακτήρα στο πρόγραμμα.

Από την πλευρά της, η Ανδρομάχη θα παρουσιάσει τραγούδια από το προσωπικό της ρεπερτόριο, έχοντας ήδη διαμορφώσει τη δική της μουσική ταυτότητα.

Η ιδιαίτερη φωνή και η σκηνική της παρουσία αποτελούν βασικά στοιχεία της συμμετοχής της στο νέο σχήμα.

Την τριάδα συμπληρώνει ο Παναγιώτης Μαύρος, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του χώρου, έχει ξεχωρίσει με τις πρόσφατες εμφανίσεις του στην Αθήνα.

Μια νέα επαγγελματική περίοδος

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί το επόμενο βήμα για την Ανδρομάχη, σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στην προσωπική της ζωή.

Η τραγουδίστρια ετοιμάζεται να επιστρέψει στη νυχτερινή διασκέδαση, έχοντας στο επίκεντρο τη μουσική και την επικοινωνία με το κοινό της.