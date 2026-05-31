Η Ανδρομάχη πρόσθεσε ακόμα μία σημαντική διάκριση στο ενεργητικό της, καθώς εκπροσωπεί την Ελλάδα στη διεθνή καμπάνια Spotify Equal με τη νέα της μεγάλη επιτυχία «Σούσουρο» και φιγουράρει στη φημισμένη Times Square της Νέας Υόρκης.

Το «Σούσουρο» μπήκε, μέσω της Panik Records, στην καμπάνια Equal, μία από τις σημαντικότερες μουσικές πρωτοβουλίες παγκοσμίως, που έχει ως στόχο την ανάδειξη κι ενίσχυση των γυναικείων φωνών στη διεθνή μουσική σκηνή.

Το τραγούδι, που είναι εξώφυλλο στην playlist Equal Greece και ταυτόχρονα περιλαμβάνεται στη διεθνή playlist Equal Global μαζί με τραγούδια από περισσότερες από 40 χώρες, δίνει συνέχεια στο σερί των super viral επιτυχιών της Ανδρομάχης, μετά τα hits «Καλέ… Ποιος Είναι Αυτός;» και «Πάρε Ρεπό».

Το «Σούσουρο» αγαπήθηκε από το κοινό πριν την επίσημη κυκλοφορία του κι αποτελεί ένα από τα μεγάλα σουξέ της χρονιάς. Μεταξύ άλλων, μέσα σε περίπου ενάμιση μήνα έχει γίνει χρυσό σε πωλήσεις μετρώντας πάνω από 5,3 εκατομμύρια streaming points, έχει ξεπεράσει τα 3,3 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και είναι mega viral στο TikTok με περισσότερα από 61.000 video creations, σπάζοντας μάλιστα το φράγμα των 1.000 videos, το πρώτο 24ωρο της κυκλοφορίας του.