Ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές με τον γιο της, Γεράσιμο, μοιράστηκε η Ανδρομάχη με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσα από φωτογραφίες από την παραλία.

Η τραγουδίστρια συνεχίζει να συνδυάζει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με στιγμές ξεκούρασης, έχοντας φυσικά στο πλευρό της τον μικρό της γιο.

Οι δυο τους απολαμβάνουν το καλοκαίρι και βρίσκουν χρόνο για παιχνίδι, βόλτες και χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Η Ανδρομάχη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από τρυφερά στιγμιότυπα, δίνοντας στους ακολούθους της μια μικρή εικόνα από την καθημερινότητά τους.

Στις φωτογραφίες, η ίδια και ο Γεράσιμος ποζάρουν αγκαλιά στην αμμουδιά, απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό τοπίο και τον χρόνο που περνούν μαζί.

Ο Γεράσιμος γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2024 και σε λίγες εβδομάδες θα γιορτάσει τα δεύτερα γενέθλιά του. Η Ανδρομάχη φαίνεται πως απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτή τη νέα περίοδο της ζωής της, δημιουργώντας μαζί του όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andromachi Dimitropoulou (@andromache_dim)

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