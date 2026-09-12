Στο Θέατρο Άλσος βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου η Ανδρομάχη, προκειμένου να παρακολουθήσει τον Γιώργο Λιβάνη στην παράσταση «Το αγόρι απέναντι».

Η τραγουδίστρια όχι μόνο έδωσε το «παρών», αλλά κατέγραψε με το κινητό της τον σύντροφό της επί σκηνής και μοιράστηκε το σχετικό βίντεο με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Η συγκεκριμένη κίνηση ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα για κρίση στη σχέση τους, με τις φήμες χωρισμού να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μέσα στο καλοκαίρι.

Μέχρι σήμερα, κανείς από τους δύο δεν είχε επιβεβαιώσει ή διαψεύσει όσα είχαν γραφτεί για την προσωπική τους ζωή.

Η παρουσία, όμως, της Ανδρομάχης στο θέατρο και η δημόσια στήριξή της στον Γιώργο Λιβάνη φαίνεται πως έδωσαν τη δική τους απάντηση στα σχετικά σενάρια.

Govastiletto.gr – Ανδρομάχη: Η χιουμοριστική απάντηση στις φήμες νέας σχέση