Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Το’ Χουμε» με αφορμή την επιτυχία που σημειώνει η διαδικτυακή εκπομπή του με τα podcasts και τους celebrities που βρίσκονται δίπλα του, περνώντας σε βαθιές εξομολογήσεις.

Αρχικά, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος ανέφερε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είναι κάτι στο οποίο δουλεύω πολύ και το κάνω με μεράκι και είμαι ενθουσιασμένος».

Για το εάν ο ίδιος δέχεται τηλεοπτικές προτάσεις απάντησε: «Συζήτησα κάποια πράγματα και ήταν πολύ τιμητικό. Χάρηκα που μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα χτύπησε το τηλέφωνό μου, αλλά σε αυτή τη φάση δεν ήταν στις προτεραιότητές μου».

Τέλος, για τις σχέσεις του με την Κατερίνα Καινούργιου και τη φετινή πορεία της στην πρωινή ζώνη, παραδέχτηκε: «Την αγαπάω πάρα πολύ – και επαγγελματικά – το πίστευα και της το είπα πριν ξεκινήσει, ότι θα είναι η καλύτερή της χρονιά. Πιστεύω είναι στην καλύτερη φάση της, είναι ήρεμη και από το πώς βγαίνει στον τηλεοπτικό αέρα. Ήταν και πολύ καλή επιλογή για εμένα που έφερε στο πάνελ άτομα που δεν έχει δει ο κόσμος».

