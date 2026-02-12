Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος, απαντώντας στα σχόλια που έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας στο «Happy Day», χαρακτηρίζοντας «μπούρδα» το podcast του.

Ο δημιουργός περιεχομένου δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τον τρόπο που διατυπώθηκαν οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις, τονίζοντας: «Δυστυχώς άνθρωποι σαν τον κύριο Παπανώτα έχουν μάθει να μη μιλάνε και τόσο όμορφα για νέα παιδιά ή και γενικά για τον κόσμο. Εγώ δεν έχω μεγαλώσει έτσι από την οικογένειά μου. Δεν μ’ αρέσει να μιλάω με τέτοιους χαρακτηρισμούς για ανθρώπους».

Όπως εξήγησε, ακόμη κι αν διαφωνούσε με κάτι, δεν θα χρησιμοποιούσε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. «Ακόμη και να μου φαινόταν ότι ήταν μπούρδα – που δεν μου φάνηκε – για μένα ήταν τεράστια τιμή που ήρθε ο κύριος Μπέζος στο podcast μου. Ήταν ευγενικός και σεβαστικός. Αυτό είναι που κρατάω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως απάντησε δημόσια κυρίως για να στείλει ένα μήνυμα: «Ο μόνος λόγος που απάντησα ήταν για να δουν κάποιοι που σχολιάζουν τόσο εύκολα και με άσχημους χαρακτηρισμούς, ότι μπορούμε κι εμείς να απαντήσουμε. Δεν μ’ αρέσει να χωρούν τέτοια σχόλια».

Μιλώντας πιο προσωπικά, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος στάθηκε στις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε: «Οι γονείς μου πάλεψαν πολύ για να τα βγάλουν πέρα. Απορώ πώς κάποιοι άνθρωποι μιλούν έτσι για τον βιοπορισμό μας. Αν είσαι 40 χρόνια σε έναν χώρο, θέλεις να είσαι παράδειγμα προς μίμηση».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε και σε περιστατικό με καλεσμένο που ακύρωνε επανειλημμένα τα γυρίσματα. «Δεν μ’ αρέσουν τα σταριλίκια. Το να μην απαντάς σε τηλέφωνα και μηνύματα ή να κανονίζεις γύρισμα και να μην εμφανίζεσαι, το βρίσκω αστείο και αντιεπαγγελματικό», είπε.

Κλείνοντας, αποκάλυψε πως ένας από τους επόμενους καλεσμένους του podcast του θα είναι ο Δημήτρης Φιντιρίκος.

Govastiletto.gr – Πυρ και μανία ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος με τον Παπανώτα – «Άμα σου φαίνομαι μπούρδα, μη με παίζεις κάθε εβδομάδα»