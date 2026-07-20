Καλεσμένος το πρωί της Δευτέρας 20 Ιουλίου στην «Κοινωνία Ώρα Mega» ήταν ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος όπου μίλησε για τη πολυαναμενόμενη συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο κανάλι του στο Youtube.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ πριν την αναχώρηση του αθλητή για τις υποχρεώσεις του στο NBA, καθώς και πως κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσω της σταθερότητας και του προσεκτικού, «βαθύ» τρόπου προσέγγισής του.

«Η συνέντευξη κράτησε 1 ώρα και 40 λεπτά τα είπαμε όλα. Για αυτό είπα και στο τέλος “sorry Mariah”, γιατί ήταν η γυναίκα του πίσω από τις κάμερες και ήταν αργά το βράδυ όταν γυρίσαμε τη συνέντευξη. Μια εβδομάδα πριν γυρίστηκε. Σκεφτείτε τη γυρίσαμε 2:00 το πρωί, γιατί έπρεπε να βάλει τα παιδιά για ύπνο, να ετοιμάσει τα πράγματα, γιατί έφευγε την επόμενη μέρα να πάει στην Atlanda για τον ημιτελικό του NBA.

Εγώ παίρνω τους καλεσμένους μου να τους κλείσω. Πριν δύο μήνες περίπου, είχαμε μιλήσει λίγο, είχαμε ανταλλάξει μηνύματα στο Instagram και του είπα ότι “θα ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή, ξέρω ότι είσαι busy και ότι όλοι σε θέλουν, εννοείται, αλλά αυτό θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά και τιμή μου να το κάνουμε”. Και μου είπε “με το που έρθω στην Ελλάδα, επειδή σε έχω παρακολουθήσει, θα το κάνουμε”. Αλλά, ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να το πει κάποιος έτσι για να σε αποφύγει, ευγενικά και τα λοιπά. Αλλά εγώ επειδή είμαι πολύ υπομονετικός και δεν παίρνω “όχι” για απάντηση, μετά του ξαναέστειλα όταν ήρθε στην Ελλάδα και το κανονίσαμε κατευθείαν και ήταν μεγάλη χαρά και τιμή και πραγματικά ένα χρόνο πριν αν μου έλεγε κανείς ότι, που ξεκινούσα αυτό το project μαζί με τα ΝΕΑ και τον όμιλο της Alter Ego που με εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, θα έλεγα “είσαι τρελός”. Αλλά τελικά είδες, άμα το δουλέψεις…» ανέφερε αρχικά ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

«Ο Γιάννης μου είπε ότι του αρέσει πάρα πολύ αυτό που βγάζω στους καλεσμένους και επειδή βλέπει όλες τις συνεντεύξεις, του αρέσει που είναι deep και δεν είναι αυτά τα κλασικά… Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το όνειρό μου, το δουλεύω πάρα πολύ και όταν έχω τον άλλον απέναντί μου, θέλω πραγματικά να πάρω τα πάντα του» συμπλήρωσε ο Youtuber.

Όταν ρωτήθηκε τι του έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση από τη συνέντευξη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος απάντησε: «Επειδή το είχα πολύ μεγάλη απορία, όταν είσαι σε αυτό το level, αν ποτέ νιώθεις ευχαριστημένος με τον εαυτό σου ή πάντα αυξάνεις κι άλλο την μπάρα των προσδοκιών από τον εαυτό σου, εκεί μου είπε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για το πώς έχει καταφέρει να το μπαλανσάρει και αν έφτασε στο σημείο να μην παίρνει χαρά από τα επιτεύγματά του, γιατί πάντα περιμένει το επόμενο. Και γενικότερα, είναι μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη να παρακολουθήσουμε όλοι και ιδίως τα παιδιά και της δικής μου ηλικίας, της νέας γενιάς, για το ότι όλα είναι mentality, αφοσίωση και το σκεπτικό που έχεις πίσω από τα πράγματα και όλα είναι δυνατά και εκεί έξω μας περιμένουν, αρκεί να τα κυνηγήσουμε».

«Έπαθα σοκ με το πόσο απλός, σεμνός, ουσιαστικά σεμνός, όχι τύπου σεμνός με μια μεγάλη αγκαλιά και πολύ δοτικό παιδί. Ο κορμός της συνέντευξης είναι ότι πώς καταφέρνει ένα παιδί το οποίο έχει βιώσει έντονο ρατσισμό και κοινωνική αδικία σε πολύ μικρή ηλικία, σε μια ξένη χώρα χωρίς διαβατήριο, με πλανόδιους πωλητές οι γονείς και ο ίδιος πλανόδιος πωλητής με τους γονείς του, να μετουσιώσει όλο αυτό το θυμό και την κοινωνική αδικία σε δημιουργικότητα, σε αφοσίωση, σε δουλειά, το οποίο είναι πολύ σπάνιο. Και γιατί πολλές φορές όταν βιώνουμε πράγματα στην παιδική μας ηλικία, αυτό διαμορφώνει ένα χαρακτήρα που μπορεί να βγάλει μια επιθετικότητα…» τόνισε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

govastiletto.gr -Ανέστης Ευαγγελόπουλος για Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Τον είχα καλέσει στο podcast αλλά δεν βγάλαμε άκρη»