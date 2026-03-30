Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος συνηθίζει να ανεβάζει διάφορα αστεία βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό του στο TikTok, στα οποία κάνει διάφορες πλάκες στους φίλους του, είτε μοιράζεται διάφορες στιγμές από τη καθημερινότητά του και τα γυρίσματα του επιτυχημένου του project, «Anestea The Podcast».

Αυτή τη φορά, «θύμα» στις πλάκες του ήταν η γνωστή παρουσιάστρια και αγαπημένη του φίλη, Κατερίνα Καινούργιου.

Στη φάρσα που της έκανε, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος της παρουσίασε σαν γεγονός το ότι του έγινε μια πρόταση για μια πάρα πολύ καλή δουλειά, η οποία αφορά τη διαφήμιση ενός προϊόντος, στην οποία θα συμμετέχει ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής και η κόρη τους, η οποία πρόκειται να έρθει σύντομα στον κόσμο.

«Με πήρε τηλέφωνο μια εταιρεία που έχει παιδικά μπρατσάκια και μου είπαν να κάνουμε μια διαφήμιση εγώ, ο Κουτσουμπής και το παιδί, με τα μπρατσάκια να λέγονται και καλά… “Super Ξένια” (το όνομα που σκοπεύει να δώσει η παρουσιάστρια στην κόρη της) από το “Super Κατερίνα”» είπε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος ανάμεσα σε παύσεις που έκανε για να γελάσει, με την παρουσιάστρια να ακούγεται εμφανώς ενοχλημένη στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου.

«Έτσι λοιπόν όπως θα κολυμπάει η μικρή και θα φαίνονται τα μπρατσάκια της, προς το τέλος της διαφήμισης, θα βγαίνει ο Κουτσουμπής και θα λέει: «Γιατί το μωρό σας μπορεί να είναι ένα “Super” μωρό με αυτά τα μπρατσάκια”» συνέχισε να της λέει, ενώ η ίδια άρχισε να εκνευρίζεται, λέγοντάς του: «Ρε την παλεύεις; Έχεις απορρίψει άλλα κι άλλα για πολλά λεφτά, αυτό θες να κάνεις; Μην ξεπουλιέσαι έτσι!». Το βίντεο συνεχίζεται με τον ίδιο να γελάει, ενώ δεν φαίνεται να της ξεκαθαρίζει κάπου ότι όλα αυτά που της έλεγε ήταν αποκλειστικά και μόνο μια πλάκα.

