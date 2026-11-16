Ύστερα από ένα διάστημα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση.

Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας τον συνάντησαν στο αεροδρόμιο, όπου ο ίδιος μίλησε τόσο για τη μεταμόσχευση μαλλιών στην οποία υποβλήθηκε, όσο και για την απομάκρυνσή του από το vidcast που τον έκανε ευρύτερα γνωστό.

Την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος είχε καταφέρει να ξεχωρίσει μέσα από το «Anestea the Podcast». Οι συνεντεύξεις του με γνωστά πρόσωπα συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς αρκετοί καλεσμένοι προχώρησαν σε αποκαλύψεις και τοποθετήσεις που συζητήθηκαν έντονα από τα μέσα ενημέρωσης.

Η μεταμόσχευση μαλλιών και η στάση του απέναντι στα ταμπού

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γρηγόρη Μπάκα, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος δέχτηκε ερωτήσεις και για τη μεταμόσχευση μαλλιών που έκανε, μια διαδικασία την οποία δεν προσπάθησε να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα.

Αντίθετα, αντιμετώπισε το θέμα με άνεση, εκφράζοντας την απορία του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει κοινωνικό ταμπού γύρω από τέτοιου είδους αισθητικές παρεμβάσεις.

«Προς Θεού, να είμαστε κομπλεξικοί για το θέμα των μαλλιών εν έτει 2026, οσονούπω 2027;», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Γιατί δεν του λείπουν τα vidcast

Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε, επίσης, αν του έχει λείψει η παρουσία του στα vidcast. Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος απάντησε με χιούμορ, εξηγώντας πως αυτή την περίοδο έχει στρέψει την προσοχή του στις σπουδές του και στην ολοκλήρωση του πτυχίου του στη Νομική.

«Θα μου λείπω αν με χάσω στη ζωή μου, όχι στα vidcast. Επειδή δεν είμαι χαμένος στη ζωή μου, δεν μου λείπω. Τώρα τελειώνω το πτυχίο μου στη Νομική, διαβάζω πολύ, να με χαρεί η μαμά μου. Είμαι σε τέτοια φάση, διάβασμα. Τώρα θα τα πούμε στο πόδι τα τηλεοπτικά; Δεν έχω δει τίποτα από εκπομπές φέτος», ανέφερε.

Προς το παρόν, ο ίδιος δεν αποκάλυψε αν σχεδιάζει να επιστρέψει σύντομα με κάποιο νέο επαγγελματικό εγχείρημα. Όπως φαίνεται από όσα δήλωσε, βασική του προτεραιότητα αυτή την περίοδο είναι να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Govastiletto.gr – Παρελθόν ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος από την εκπομπή του στο youtube – Στη θέση του η Ελένη Βουλγαράκη