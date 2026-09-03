Συγκινητικές στιγμές στην Τήνο έζησε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος, συνοδευόμενος από τους γονείς του. Ο δημιουργός του «Anestea The Podcast» βρέθηκε στο νησί της Μεγαλόχαρης για να εκπληρώσει ένα τάμα στη μητέρα του, δημοσιεύοντας παράλληλα γλυκά στιγμιότυπα στο Instagram.

Για τον ίδιο, το ταξίδι αυτό είχε βαθιά σημασία, τρία χρόνια μετά την πρώτη του παράκληση για κάτι που έμοιαζε ακατόρθωτο, επέστρεψε για να ευχαριστήσει την Παναγία για την πραγματοποίησή του και να αντλήσει πνευματική δύναμη.

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