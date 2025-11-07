Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Αγγελική Δαλιάνη έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με την κόρη της, Λυδία Παπαγιάννη, στην πρεμιέρα της παράστασης Cats που παρουσιάζεται στο Christmas Theater.

Η ηθοποιός, κομψή και χαμογελαστή, πόζαρε στο πλευρό της κόρης της, η οποία πλέον έχει μεγαλώσει πολύ και έχει γίνει μια πραγματική κούκλα. Μαμά και κόρη έκλεψαν τις εντυπώσεις με την παρουσία τους, επιλέγοντας και οι δύο stylish μαύρα σύνολα.

Η Λυδία Παπαγιάννη, καρπός του γάμου της Αγγελικής Δαλιάνη και του Μάνου Παπαγιάννη, έχει πια μεγαλώσει και μοιάζει εντυπωσιακά στη μαμά της, κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο στις φωτογραφίες που θα δείτε παρακάτω.

Το ζευγάρι έχει και ένα γιο, τον Νικήτα, ο οποίος ήρθε στον κόσμο το Σεπτέμβριο του 2017.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

