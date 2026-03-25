Η Αγγελική Ηλιάδη ανέβασε ένα νέο βίντεο στο TikTok μαζί με τον γιο της, Μπάμπη Λαζαρίδη, να τραγουδά στίχους της Ρίας Ελληνίδου.

Όπως ανέφερε η τραγουδίστρια, ο 20χρονος γιος της δε γνώριζε ποια είναι η τραγουδίστρια και συνάδελφος της μαμάς του, με τους δύο τους να έχουν έναν χιουμοριστικό διάλογο.

«Έρχεται και μου λέει: Σήμερα ανακάλυψα τη Ρία Ελληνίδου, δεν την ήξερα».

«Είναι πολύ όμορφη γυναίκα μπορώ να πω. Ξέρω δύο τραγούδια της», συμπληρώνει ο γιος της τραγουδώντας στίχους από τις επιτυχίες της.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης μετά την εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη για την κακοποίηση από τον σύντροφό και πατέρα του γιου της Μπάμπη Λαζαρίδη, έκανε δηλώσεις στην κάμερα του OPEN περιγράφοντας τη σχέση με τη μητέρα του.

«Περνάμε πολύ όμορφα μαζί, νιώθω μέλος του team της και προσπαθώ να είμαι παντού μαζί της πια. Εγώ ήδη τα ξέρω όλα αυτά που είπε και πραγματικά νιώθω περήφανος για εκείνη, που τα έβγαλε από μέσα της και την υποστηρίζω 100% πάντα, σε ό,τι κάνει.

Δεν είχα ιδέα ότι θα τα πει αυτά, σοκαρίστηκα λίγο. Τα έχω ξανά ακούσει βέβαια, όταν ήμασταν μόνοι μας. Δεν περίμενα να της βγουν όλα αυτά αλλά πάντα την υποστηρίζω την μητέρα μου σε ό,τι κάνει στη ζωή της», ανέφερε.

govastiletto.gr -Αγγελική Ηλιάδη: Η ατάκα όλο νόημα στην πίστα του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται – «Μια γυναίκα μόνο ξέρει»