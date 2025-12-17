Στην κάμερα του «Happy Day» μίλησε η Αγγελική Ηλιάδη, με αφορμή το νέο της ξεκίνημα στη δισκογραφική οικογένεια της Heaven Music. Η δημοφιλής τραγουδίστρια τοποθετήθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στη νυχτερινή Αθήνα, κάνοντας έμμεση αναφορά στον σάλο που έχει ξεσπάσει γύρω από το όνομα γνωστού συναδέλφου της. Παράλληλα, έδωσε απαντήσεις σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από τη διαθήκη της γιαγιάς της, Καίτης Γκρέυ.

Οι δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη

Αρχικά, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη νυχτερινή ζωή: «Υπάρχουν φαινόμενα κακοποίησης και στο τραγούδι αλλά δεν συμβαίνουν στη νύχτα τα χειρότερα πράγματα. Το θέμα είναι να προστατευόμαστε όσο μπορούμε. Πάθαινα διαταραχές πανικού, πιο δύσκολο από τις κρίσεις πανικού. Το αντιμετώπισα με φαρμακευτική αγωγή. Στους 3 μήνες ήμουν καλά και τα σταμάτησα».

Σε ερώτηση αν έχει νιώσει ποτέ ζήλια, αποκάλυψε πως: «Έχω νιώσει άρρωστη και κακοποιητική ζήλια».

Επίσης, η Αγγελική Ηλιάδη ερωτήθηκε για την διαθήκη της Καίτης Γκρέυ, για την οποία ο θείος της, Φίλιππος κατέθεσε αγωγή και ζητάει την ακύρωσή της, καθώς όπως δηλώνει είναι πλαστή.

Να σημειώσουμε πως στη διαθήκη της, η αείμνηστη τραγουδίστρια τα άφησε όλα στον εγγονό της, αδερφό της Αγγελικής Ηλιάδη.

«Για εμάς έχει κλείσει το κεφάλαιο με τη διαθήκη με την απόφαση. Τι να σχολιάσω για τον θείο μου; Ο καθένας μπορεί να προχωρήσει όπως εκείνος νομίζει», ξεκαθάρισε η ίδια στο Happy Day.

