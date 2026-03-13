Τη σκέψη να αποτυπώσει τη ζωή και τις εμπειρίες της σε ένα βιβλίο αποκάλυψε η Αγγελική Ηλιάδη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να το κάνει κάποια στιγμή στο μέλλον.

Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή Happy Day, όπου αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική της διαδρομή, όσο και στις συζητήσεις που γίνονται για τη μεταφορά της ζωής της γιαγιάς της, Καίτη Γκρέυ, στον κινηματογράφο.

Με αφορμή αυτό το θέμα, η ίδια παραδέχτηκε ότι έχει περάσει από το μυαλό της η ιδέα να γράψει ένα βιβλίο με προσωπικές στιγμές και βιώματα.

Παρόλα αυτά, δεν γνωρίζει αν τελικά θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, αφήνοντας το ενδεχόμενο ανοιχτό για το μέλλον.

Όσον αφορά την πιθανότητα να γίνει ταινία η ζωή της Καίτης Γκρέυ, η Αγγελική Ηλιάδη εξήγησε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται, ωστόσο η διαδικασία απαιτεί προσοχή και σωστό χειρισμό.

Όπως τόνισε, θέλει να διασφαλίσει ότι όλα θα γίνουν σωστά ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις γύρω από ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της οικογενειακής της ιστορίας.

