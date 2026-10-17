Αγγελική Ηλιάδη: Εκτάκτως στο νοσοκομείο η τραγουδίστρια

Η Αγγελική Ηλιάδη βρίσκεται στο νοσοκομείο, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, προκαλώντας ανησυχία στους διαδικτυακούς φίλους της. Η γνωστή τραγουδίστρια ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείου, έπειτα από αρκετές ημέρες έντονης αδιαθεσίας και συμπτωμάτων που, όπως είχε περιγράψει, αντί να υποχωρούν γίνονταν ολοένα και πιο έντονα.

Η Αγγελική Ηλιάδη είχε ενημερώσει τους ακολούθους της για την κατάσταση της υγείας της, μέσα από προηγούμενες αναρτήσεις της, αποκαλύπτοντας ότι ταλαιπωρούνταν επί έξι συνεχόμενες ημέρες από πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, πόνο πίσω από τα μάτια, βήχα, συνάχι και δυνατούς πόνους στο σώμα και στα κόκαλα. Μάλιστα, είχε εκφράσει ανοιχτά την ανησυχία της για την εξέλιξη της κατάστασής της, αφού δεν έβλεπε σημάδια βελτίωσης.

Πριν ανεβάσει τη φωτογραφία από το νοσοκομείο, η τραγουδίστρια είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπιζε στο σπίτι της, περιγράφοντας την ένταση των συμπτωμάτων που την ταλαιπωρούσαν.

«Έκτη μέρα έτσι, τρομερό πονοκέφαλο και πόνο πίσω από τα μάτια, άσχημο βήχα, συνάχι, φριχτούς πόνους στο σώμα και στα κόκαλά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά μέσα από το Instagram.

Σε προηγούμενη ανάρτησή της, η Αγγελική Ηλιάδη είχε εκφράσει την απογοήτευση και την ανησυχία της για την πορεία της υγείας της, καθώς ο πυρετός επέμενε και η ίδια αισθανόταν ολοένα και χειρότερα.

«Δεν περίμενα να εξελιχθεί τόσο άσχημα. Είμαι έκτη μέρα με πυρετό και αισθάνομαι ότι χειροτερεύω και όχι ότι καλυτερεύω», είχε εξομολογηθεί.

Η Αγγελική Ηλιάδη επέλεξε να ενημερώσει η ίδια το κοινό της για τη νεότερη εξέλιξη της υγείας της, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από το νοσοκομείο. Στο στιγμιότυπο εμφανίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τις εξετάσεις στις οποίες ενδεχομένως έχει υποβληθεί ή για το αν πρόκειται να παραμείνει νοσηλευόμενη.

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