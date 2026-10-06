Σε βραδινή της έξοδο πέτυχε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» την Αγγελική Ηλιάδη, η οποία παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Μεταξύ άλλων, η γνωστή τραγουδίστρια τοποθετήθηκε για τη συμμετοχή του γιου της, Μπάμπη Λαζαρίδη, στο «GNTM».

Τι δήλωσε η τραγουδίστρια για τον γιο της

«Μου έχουν πάρει τον αέρα τα παιδιά μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προσπαθώ να είμαι κοντά τους σε ό,τι επιλέγουν να κάνουν», ανέφερε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη.

Για την audition του γιου της, Μπάμπη Λαζαρίδη στο GNTM, σχολίασε: «Εννοείται ότι τον είδα, τον καμάρωσα. Ήμουν ενημερωμένη για την εξέλιξη, για το πώς ένιωσε, πώς ήταν».

«Κάποια στιγμή, λοιπόν, το συνειδητοποίησε και ο ίδιος ότι δεν ήταν όπως θα έπρεπε, όπως ξέρει εκείνος τον εαυτό του. Όλα καλά. Ένα όχι δεν σημαίνει κάτι και συνεχίζει να κάνει αυτό που του αρέσει. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να είμαι κοντά του, να τον στηρίξω αλλά δούλευα εκείνη την ημέρα. Δεν ήθελε όμως, γιατί ίσως να θεωρούσε στο μυαλό του ότι θα υπήρχε μια περίπτωση να τον περάσουν οι κριτές λόγω εμού», εξήγησε η Αγγελική Ηλιάδη.

Κατόπιν, η Αγγελική Ηλιάδη ρωτήθηκε και για την συντροφικότητα με την ίδια να απαντά: «Δεν θα το έλεγα. Και επίσης αισθάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολο τώρα σε αυτή την ηλικία που είμαι και μετά από όλα όσα έχω ζήσει, να φάω μια κεραμίδα ξαφνικά και να ερωτοχτυπηθώ».

govastiletto.gr -Αγγελική Ηλιάδη: «Ξεπεράστηκαν τα όρια» – Τέλος συνεργασίας με τον μάνατζέρ της