Την Αγγελική Ηλιάδη συνάντησε η κάμερα του Happy Day στον ALPHA στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Λίγο πριν φύγει για ταξίδι, η γνωστή τραγουδίστρια «κυνηγήθηκε» για μια δήλωση μετά την αποκάλυψή της για την κακοποίηση που δέχτηκε από τον πατέρα του μεγάλου της γιου, Μπάμπη Λαζαρίδη.

Όταν ο δημοσιογράφος την πλησίασε, την ρώτησε για την αδερφή του αείμνηστου επιχειρηματία, Λίτσα Λαζαρίδη, η οποία απείλησε με μηνύσεις, λέγοντας πως προσβάλει τον νεκρό αδερφό της.

«Θέλετε να χάσω το αεροπλάνο; Ξέρεις ότι τώρα δεν θα μιλήσω για αυτά τα πράγματα. Οι γυναίκες είμαστε ενωμένες πάντα», αρκέστηκε να πει ευγενικά η τραγουδίστρια.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την κακοποίησή της

«Ακόμα και αυτή η προστασία που λες εσύ τώρα μπορεί να φαινόταν έτσι. Εγώ τότε ήμουν στη Θεσσαλονίκη, στις Μούσες. Ήμουν τρία χρόνια εκεί και πραγματικά ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Κάναμε πολύ ωραίες δουλειές αλλά υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, αλλά μόνο ελάχιστοι άνθρωποι που εκείνα τα χρόνια συνεργαζόντουσαν μαζί μου. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα έχω πει γιατί ήταν επιλογή μου να μην τα μοιραστώ. Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ.» είπε μεταξύ άλλων η Αγγελική Ηλιάδη στο podcast της Ελίνας Παπίλα.

govastiletto.gr -Αγγελική Ηλιάδη: Δείτε το βίντεο με τον γιο της, Μπάμπη Λαζαρίδη από το σπίτι τους – «Πολύ όμορφη γυναίκα η Ρία Ελληνίδου»