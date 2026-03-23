Την εβδομάδα που μας πέρασε η Αγγελική Ηλιάδη πρωταγωνίστησε στις ψυχαγωγικές εκπομπές και στα sites μετά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις που έκανε για την ψυχολογική και σωματική κακοποίηση που έχει δεχτεί στο παρελθόν από τον σύντροφό της, Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν 18 χρόνια.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η Αγγελική Ηλιάδη ακούγεται να λέει κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται φέτος μία ατάκα όλο νόημα για τις γυναίκες, με την ίδια να κάνει ξεκάθαρη αναφορά στα όσα εξομολογήθηκε για την σχέση της με τον επιχειρηματία. Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανέβασε χρήστης του διαδικτύου στο TikTok, η ίδια ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Μια γυναίκα μόνο ξέρει».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης δολοφονήθηκε μπροστά στα μάτια της Αγγελικής Ηλιάδη έξω από γνωστό ξενοδοχείο στη Βούλα το 2008. Μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Μπάμπη, ενώ, ο επιχειρηματίας από τον γάμο του με την Πόπη Μαλλιωτάκη έχει αποκτήσει έναν ακόμη γιο, τον Βασίλη Λαζαρίδη.

