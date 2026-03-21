Αγγελική Ηλιάδη: Η έντονη αντίδρασή της σε ερώτηση για την Πόπη Μαλλιωτάκη – «Μου είναι παντελώς αδιάφορη»

Η Αγγελική Ηλιάδη έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι», αναφερόμενη, φυσικά, στην κακοποίηση που αποκάλυψε προσφάτως ότι βίωσε από τον Μπάμπη Λαζαρίδη που δολοφονήθηκε πριν από περίπου 18 χρόνια μπροστά στα μάτια της. Η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι έχει σκοπό να κάνει κάτι έμπρακτα για να βοηθήσει κι άλλες γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί από τους συντρόφους τους, ενώ στο τέλος, αντέδρασε έντονα όταν η δημοσιογράφος την ρώτησε για τη χήρα του Μπάμπη, Πόπη Μαλλιωτάκη.

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ στις εκατοντάδες γυναίκες που μου έχουν στείλει μηνύματα. Έχω σοκαριστεί με τις ιστορίες που έχω ακούσει. Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε πράγματα δικά τους, ζητούν βοήθεια. Απίστευτο κύμα αγάπης. Είμαι ευγνώμων. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στις γυναίκες και πόσο μάλλον στις μητέρες κι όλο αυτό μου έχει δώσει ώθηση να κάνω κάτι το οποίο θα στηρίζει τις γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση, έμπρακτα. Είναι από τα πρώτα πράγματα που θα κάνω τις επόμενες ημέρες, να βρεθώ με ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν και να στηρίξω τις γυναίκες», είπε αρχικά ενώ σε ερώτηση για το πόσο δύσκολα ήταν εκείνη την περίοδο απάντησε:

«Δεν ήταν εύκολο και χρειάστηκε δουλειά με τον εαυτό μου. Είχα βοήθεια από τον πνευματικό μου κι από ανθρώπους που μου στάθηκαν. Σήμερα είμαι μια γυναίκα ολοκληρωμένη, σέβομαι τον εαυτό μου και δεν αφήνω κανένα να με προσβάλει και να με μειώσει. Ευχαριστώ την Ελίνα Παπίλα για τη στάση της και το ήθος της. Ήταν η καλύτερη συνέντευξη της ζωής μου. Μου βγήκε και τα είπα. Τα λόγια του γιου μου, ωστόσο, ήταν τα πιο σημαντικά που μου είπε “είμαι περήφανος για σένα”.

Πάντα με τα παιδιά μου προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής γίνεται. Όταν θεώρησα ως μητέρα από – από τη στιγμή που το παιδί μου μεγάλωσε, να συζητήσω κάποια πράγματα για να τα μάθει πρώτα από μένα κι όχι από κάπου αλλού – το έκανα. Έχουμε μια υπέροχη σχέση κι αυτό οφείλεται στην ειλικρίνεια που υπάρχει μεταξύ μας».

Όσον αφορά τα σχόλια που ακούστηκαν αυτές τις μέρες του τύπου «γιατί τώρα» εκείνη απάντησε: «Ποτέ δεν πρέπει να αποτρέπουμε μια γυναίκα να μιλάει για την κακοποίηση που έχει βιώσει» ενώ όταν ειπώθηκε ότι η αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, Λίτσα, έχει κινήσει διαδικασίες για μήνυση και αγωγή δήλωσε: «Δεν με φοβίζει τίποτα».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε από την δημοσιογράφο για την συνέντευξη της Πόπης Μαλλιωτάκη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή, το ύφος της άλλαξε, η ένταση στην φωνή της ανέβηκε κάπως και ήταν κατηγορηματική: «Δεν σχολιάζω κανέναν και καμία δήλωση. Το τι βγαίνει και λέει ο καθένας που δεν γνωρίζει την προσωπική μου ζωή μου είναι παντελώς αδιάφορο».

govastiletto.gr – Στην αντεπίθεση η Αγγελική Ηλιάδη: «Σε κάθε προσπάθεια διάψευσής μου, θα ασκηθούν μηνύσεις και αγωγές»