Μέσα από μια σειρά βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αγγελική Ηλιάδη έδωσε μια ηχηρή απάντηση σε όσους την κατέκριναν ή αμφισβήτησαν την ειλικρίνειά της.

Η γνωστή τραγουδίστρια ανέφερε ότι πλέον αισθάνεται ότι δεν φοβάται τίποτα και κανέναν, ότι νιώθει πιο περήφανη από ποτέ για τον εαυτό της που βγήκε και μίλησε.

«Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει εσείς οι γυναίκες. Με πάρα πολλές μιλούσα μέχρι αργά χθες βράδυ. Έχω ακούσει πάρα πολλές δικές σας, προσωπικές ιστορίες, και με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ. Θέλω να πω το εξής: δεν φοβάμαι πια να μιλήσω. Παλιά φοβόμουν, τώρα πια δε φοβάμαι. Επίσης, θέλω να σας πω ότι, έχω πάρα πολλούς ανθρώπους δίπλα μου που ξέρουν γεγονότα και πράγματα, έχουν περάσει μαζί μου καταστάσεις παλιότερα και γνωρίζουν και τις λεπτομέρειες» αναφέρει αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη στο βίντεό της.

«Καλό θα ήταν, αυτοί που βγαίνουν στην τηλεόραση και μιλάνε, είτε είναι καλεσμένοι, είτε βρίσκονται σε πάνελ είτε οτιδήποτε να προσέχουν τι λένε. Δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να αποτρέπουμε μια γυναίκα από το να μιλήσει για κακοποίηση, για το πόσο δύσκολα έχει περάσει, για το πόσο έχει βασανιστεί στη ζωή της.

Δεν φοβάμαι πια να πω τις αλήθειες. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Ακόμη κι αν πέρασαν τόσα πολλά χρόνια, τώρα το ένιωσα, τώρα το έκανα και μπορώ να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που νιώθω τόσο περήφανη για τον εαυτό μου, γυναίκες μου αγαπημένες» προσθέτει.

Και καταλήγει: «Να κάνετε το ίδιο. Να μη φοβάστε τίποτα και κανέναν. Η αλήθεια, είναι πάντα η αλήθεια. Επίσης θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ελίνα Παπίλα. Είναι ένα κορίτσι καταπληκτικό, με ήθος και ίσως είναι και αυτός ο λόγος που μου βγήκε αυτή η εξομολόγηση στην κουβέντα που είχα μαζί της. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος».

Η εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη

Να θυμίσουμε ότι η Αγγελική Ηλιάδη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ελίνα Παπίλα μίλησε πρώτη φορά για την κακοποίηση που είχε δεχτεί στο παρελθόν από τον σύντροφό της Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν 18 χρόνια, και με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο που σήμερα είναι 21 έτους.

