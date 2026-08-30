Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Αγγελική Ηλιάδη έζησε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή, αφού έγινε νονά και βάφτισε το παιδί αγαπημένων της φίλων.

Η γνωστή τραγουδίστρια ανέβασε, το απόγευμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου, στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από το μυστήριο.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, η Αγγελική Ηλιάδη εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένη, ενώ έχει στην αγκαλιά της τον νεοφώτιστο.

«Να ζήσετε αγάπες μου, πάντα ευτυχισμένοι και ευλογημένοι… Να μας ζήσει ο Νικόλας», έγραψε στη λεζάντα η Αγγελική Ηλιάδη, η οποία επέλεξε να φορέσει μια κόκκινη δημιουργία.

Εκτός από τη βάφτιση, πραγματοποιήθηκε και ο γάμος του φιλικού ζευγαριού της τραγουδίστριας. Έτσι, η χαρά ήταν διπλή.

Δείτε την ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aggeliki Iliadi (@aggeliki.iliadi)

govastiletto.gr – Αγγελική Ηλιάδη: «Ξεπεράστηκαν τα όρια» – Τέλος συνεργασίας με τον μάνατζέρ της